Schicksale Herr Engel beschließt zu sterben

Bert Bostermann/ DER SPIEGEL ALS-Patient Engel, Ehefrau Susanne in ihrem Haus in Bad Bergzabern: "Wie lange dauert es ohne Nahrung?"

An einem Freitagabend im Mai liegt Michael Engel in dem Gefängnis, zu dem sein Körper geworden ist, und beschließt, dass es Zeit sei, den Tod einzuladen. Er liegt unter einer rot gemusterten Decke in seinem früheren Arbeitszimmer im Erdgeschoss des Hauses und steuert mit seinen braunen Augen die Tastatur eines Sprachcomputers an.

Die Tastatur schwebt blau leuchtend über seinem Bett. Michael Engel kann nur noch mithilfe seiner Augen kommunizieren, aber sein Geist ist hellwach. Seine Iris wandert nach oben links zum Buchstaben E, nach unten in die Mitte zum N, zum D und noch einmal zurück zum E. Er schreibt:

ich plane dem Ganzen ein Ende zu machen -

Michael Engel ist 52 Jahre alt und leidet an der Nervenkrankheit ALS. Er lebt in Bad Bergzabern, einem Kurort an der Südlichen Weinstraße, wo es sanfte Hügel gibt und ein karamellfarbenes Abendlicht, das er schon lange nicht mehr gesehen hat.

Seine Welt ist klein geworden, seit sein Körper nicht mehr auf ihn hört. Sein Himmel ist eine holzvertäfelte Decke, sein Lebensraum ein stufenverstellbares Bett, sein Fenster nach draußen ein Flachbildschirm der Marke Toshiba. Neben ihm stehen Maschinen, die ihm Nahrung geben und Atemluft, an seinem Fußende sitzt ein Pfleger, 24 Stunden am Tag ist jemand da.