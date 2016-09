Amoklauf in München Die Nacht der Angst

Als alles vorbei ist, einige Wochen nach dem Amoklauf, sagt David Anz, Notarzt: "Ich wollte das Mädchen retten, und ich war traurig, dass es nicht überlebt hat, auch wenn es absehbar war."

Johannes Müller, Gastwirt, sagt: "Ich hatte ja Verantwortung für die ganzen Menschen, da reagierst du einfach. Du weißt nicht, was als Nächstes passiert. Ich dachte nur die ganze Zeit: ruhig bleiben, nachdenken. Da müssen wir durch."

"Noch nie habe ich so viele Menschen mit Angst in den Augen gesehen", sagt Kurt Schalk, Marketingleiter einer Kinogruppe, und blickt dabei ins Leere. "Das war emotional fast nicht auszuhalten."

Zhor Belhaj sagt: "Während ich ins Kinofoyer ging und mich fragte, ob unter den anderen Gästen nicht jemand ist, der gleich losschießt, da hab ich die Angst in den Füßen gespürt - das war schlimmer als alles, was ich jemals vorher erlebt habe. Zum Glück ging die Angst nach einem Tag wieder weg. Aber seitdem weiß ich: Wenn es vorbei sein soll, kann ich eh nichts ändern. Es kommt, was kommt."

Oberbürgermeister Dieter Reiter: "Die Münchnerinnen und Münchner haben gezeigt, dass sie sich in ihrem Lebensgefühl nicht so leicht einschüchtern lassen." Doch stimmt das wirklich? Der SPIEGEL hat ausführlich mit Menschen gesprochen, die in dieser Nacht in München unterwegs waren. Aus ihren Schilderungen ergibt sich ein umfassendes Protokoll der Amoknacht.