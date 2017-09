Andrea Nahles "Egal, was ich mache, es ist immer halb falsch"

Ein Tag im Spätsommer, Andrea Nahles rauscht in ihrem Dienstwagen über eine Landstraße am Rhein. In der linken Hand eine Salamistulle, in der rechten ihr BlackBerry, auf der Armlehne ein blaues Aktenmäppchen. Normalerweise ist es gefüllt mit Vermerken, seit Neuestem ist die Mappe leer. Nahles hat nichts dagegen, dass der Eindruck entsteht, sie habe in ihrer Amtszeit alles Wesentliche abgearbeitet.

Die Arbeitsministerin lehnt sich in ihren Rücksitz, ihr Blick schweift aus dem Fenster in Richtung Eifel, ihrer Heimat. Überall sind die Wahlplakate mit ihrem Bild zu sehen, und sie beginnt, ihr Politikerleben zu resümieren. Viel gemacht, viel gelernt, sagt sie. Stress erlebt, Spaß gehabt. "Neulich im Wahlkampf, da kam wieder einer mit der Agenda 2010", erzählt sie. "Meldet sich und meckert rum. Da sage ich dann: Sorry, aber was habe ich mit der Agenda 2010 zu tun? Wovon redest du eigentlich? Ich mache hier seit vier Jahren eine andere Politik!"

Nahles neigt den Kopf zur Seite und blickt über den Brillenrand. "Ich kriege jetzt Applaus, wenn ich solche Leute zur Schnecke mache."

