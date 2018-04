Designierte SPD-Chefin Andrea Nahles "Und da denk ich mir: Boah."

Wenn Andrea Nahles zuletzt ins Willy-Brandt-Haus ging, machte sie einen Umweg. Klar, sie nahm die Drehtür, spazierte ins Foyer, nahm dann den Aufzug in die höheren Etagen. Aber statt ins Chefbüro in der hinteren Ecke des fünften Stocks zu gehen, schaute sie sich lieber für einen Moment die Porträts jener Herren an, die sie nun beerben soll.

Die Fotos von Brandt, Vogel, Schröder, Müntefering. Helden im Siegestaumel. Oder in Denkerpose. Gute Fotos. Aber eben Symbole vergangener Zeiten und Belege dafür, wie gern sich die Sozialdemokraten historisieren. Nahles machte sich ihre Gedanken. "Diese wahnsinnige Ahnengalerie", sagt sie. "Diese Schwarz-Weiß-Bilder. Uiuiui. Ganz viele ernst blickende Männer. Uiuiui."

"Und da denk ich mir: Boah. Jetzt fängt was Neues an."

Es gibt viele Geschichten über Andrea Nahles, aber dass sie mal Angst gehabt hätte vor einer neuen Aufgabe, geschweige denn vor irgendeiner Ikone, hat noch nie jemand erzählt. Wenige sind ähnlich furchtlos bergauf geklettert und haben dabei so viele Parteifreunde hinter sich gelassen wie sie. Es gibt auch nicht viele, die schon immer irgendwie da waren und trotzdem für einen Wandel stehen sollen. Nahles soll von Sonntag an die SPD führen, was ein Teil der Sozialdemokratie völlig logisch findet, weil es schlicht nicht mehr so mutlos weitergehen kann wie zuletzt. Ein anderer Teil findet das aber auch unmöglich. Wegen der vielen Bremsspuren, die Nahles in ihrer Laufbahn hinterlassen hat.

Aber statt ihr wieder ein Mann? Das geht nun noch weniger. Die hatten jetzt 154 Jahre ihre Chance.

