Familiendrama "Eile ist geboten, Felix ist gewalttätig"

Bei einem Einkaufsbummel schöpfte Patricia B. erstmals Verdacht. In der Hamburger Innenstadt bemerkte sie, dass ihr Sohn Felix jedes Mal die Straßenseite wechselte, wenn ihm ein Asiate entgegenkam. Zur Begründung erklärte er: "Ich bin in Japan als Staatsfeind registriert." Damals, im Juli 2015, hoffte die Mutter noch, der Sohn wolle sie veralbern.

Als Felix jedoch nur noch selten aus dem Haus ging, sich auf der Straße seine Baseballcap tief ins Gesicht zog und sich hinter einer riesigen Sonnenbrille versteckte, ahnte sie, dass etwas nicht stimmte. Zumal Felix sich ständig argwöhnisch umdrehte und hinter jeder Ecke eine Bedrohung vermutete: "Die sind hinter mir her, die wollen mich umbringen."

Dann unterstellte er der Mutter, mit seinen Feinden unter einer Decke zu stecken. Als er sie der Mitgliedschaft einer gefährlichen Sekte verdächtigte, wurde ihr endgültig klar, dass im Leben ihres Sohnes nichts mehr war wie zuvor. "Das war nicht der Felix, den ich kannte", sagt sie, "das war ein Fremder."

Die 57-Jährige sitzt in der Wohnung von Freunden in Hamburg-Blankenese: verstört, verletzt, für immer gezeichnet. Sie hat eine schlimme Geschichte zu erzählen. Dieser Fremde, der einmal ihr Sohn war, richtete Unheil an: Er tötete wohl seinen Stiefvater, misshandelte seine Freundin, versetzte seine Schwester in Todesangst, zerstörte seine Familie. Felix B. trägt allerdings an dem Desaster wohl keine Schuld.

