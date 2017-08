Kanzlerin Merkel Eine Frau in Bernstein

Angela Merkel bewegt sich nicht mehr. Ihre Umfragewerte erinnern an die eines afrikanischen Diktators. Sie zeigt sich neben Panda- und Prinzenpaaren sowie neben ihrem Ehemann in Bayreuth. Es sind Fototermine, reden tut nur noch die SPD. Martin Schulz präsentiert einen Zehnpunkteplan, was nie ein gutes Zeichen ist. Als die SED ihre zehn Punkte der ökonomischen Strategie des Sozialismus auf den Tisch legte, war sie am Ende.

Wer die Bundeskanzlerin auf ihrer traditionellen Sommerreise an die deutsche Küste begleitet hat, kann nachvollziehen, wie sich Martin Schulz gerade fühlt. Die Reise erinnerte an das Märchen von dem Hasen und dem Igel. Angela Merkel ist der Igel.

Sie besucht vier Orte an der deutschen Küste, man kann sich für jeden akkreditieren. Um auch wirklich überall dabei zu sein, brauchte man einen Redaktionshelikopter. Die Zeiten sind vorbei. Man holt sie nicht ein. Sie ist immer schon da. In Heiligenhafen, einem Ostseeheilbad in Schleswig-Holstein, betritt sie eine kleine Firma, die in Hafennähe Segel herstellt. Sie sieht einen verschwitzt eintreffen, während sie bereits Hände schüttelt. Dieser Blick, in dem sich Schadenfreude mit Mitleid mischt. Ein Blick über die Schulter. Sobald man aber glaubt, sie zu erreichen, schlägt sie einem die Tür vor der Nase zu.

"Nu kucken Se ma nich so ergriffen", hat sie mir mal gesagt. "Wie 'n Dackel."

