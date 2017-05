Merkel, die Weltkanzlerin Und abends beim Kronprinzen

An diesem fröhlichen Dienstagmorgen ist Angela Merkel versöhnt mit sich und ihrem Land. Sie steht in einem Fabrikloft am Berliner Nordbahnhof und lauscht Rami Rihawi, einem Flüchtling aus Syrien, der mit seinem blauen Anzug und dem nur noch leicht akzentgefärbten Deutsch so wirkt, als wäre er gerade aus einer Broschüre für gelungene Integration gehüpft.

Rihawi hat nach seiner Flucht eine Schule für Computerfachleute durchlaufen, die Merkel an diesem Tag besucht, er war dann Praktikant bei dem Stahlhändler Klöckner. "Wir waren sehr froh, dass Rami unser Angebot einer Festanstellung angenommen hat", berichtet Klöckner-Chef Gisbert Rühl, der voller Stolz neben Rihawi steht.

Er lerne jeden Tag neue Dinge, erzählt Rihawi, nicht nur, wie man einen Stahlriesen ins digitale Zeitalter führe, sondern auch lustige Wörter von seinen Kollegen. "Diese Woche mein Lieblingswort ist fuchsteufelswild", sagt Rihawi. "Oohh ja, das ist ein schönes deutsches Wort", sagt Merkel und wiederholt es genüsslich: "Fuchs. Teufels. Wild."

Rihawi lässt Merkel nicht gehen, bevor er seinen eigentlichen Auftrag ausgeführt hat. "Gestern habe ich mit meinen Eltern in Aleppo telefoniert, und ich möchte von ihnen ausrichten, dass sie Sie sehr schätzen und respektieren", sagt er. Merkels Gesicht strahlt jetzt. Sie neigt sich zu ihm und sagt, er möge seine Eltern ganz herzlich zurückgrüßen. Sollen doch die Nörgler und Schlechtredner sagen, was sie wollen.

