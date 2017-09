Kanzlerin Merkel im Interview "Ich bin über diesen Betrug empört wie Sie"

Montag, 12.15 Uhr vor dem Kanzleramt. Ein Tourist fragt: "Ist das hier das Haus, wo der Schröder am Zaun gerüttelt hat?" "Ja", sagen die Beamten, obwohl es das Amt in Bonn war. Die Wagenkolonne rollt heran, Angela Merkel sitzt hinten rechts, das Smartphone in der Hand.

12.30 Uhr: Merkel steht im Vorzimmer, über einen Aktenordner gebeugt. Der Pressespiegel? "Nein, das hier sind die allerwichtigsten Dinge." Sie unterschreibt zweimal, klappt die Mappe zu. Begrüßung, zehn Schritte in ihr Büro, der Fotograf darf die Sitzordnung bestimmen. Kaffee? Sie nimmt Wasser, trinkt nicht. "Fangen wir sofort an", sagt sie.

SPIEGEL: Frau Bundeskanzlerin, wir möchten mit Ihnen über Macht und auch über Filz in der Politik reden. Die meisten Politiker kennen das Gefühl, dass Einfluss und Bedeutung wie eine Droge wirken. Sind Sie inzwischen davon abhängig?

Merkel: Ich hoffe nicht. Nein.

SPIEGEL: Helmut Kohl konnte nicht von der Macht lassen und verpasste den richtigen Zeitpunkt für den Abgang. Seine vierte Amtszeit ist dem Land und der CDU nicht gut bekommen. Tappen Sie nun dennoch in die gleiche Falle wie Kohl?

Merkel: Ich habe bis zum November letzten Jahres ausführlich darüber nachgedacht, ob ich erneut antreten soll. Ich habe das keineswegs als selbstverständlich erachtet und bin zu der Überzeugung gekommen, dass ich nach aller menschlichen Voraussicht die nötige Kraft dazu habe und dass ich nach wie vor neugierig bin - auf Menschen, darauf, wie das Leben und das Land sich verändern, und auf die Aufgaben, die das der Politik stellt. Ich denke, das ist das Entscheidende: dass man nicht glaubt, schon alles zu kennen.

SPIEGEL: Gibt es Mechanismen, mit denen Sie Hybris und Abhängigkeit von der Macht vorbeugen?

