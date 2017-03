Merkel im Wahljahr Die Pappkameradin

Irgendwann im Herbst vor zwölf Jahren bekam Angela Merkel Besuch von Handwerkern. Sie tauschten die Fensterscheiben in ihrer Wohnung aus, mit denen eigentlich alles in Ordnung war. Aber weil sie gerade Kanzlerin geworden war, brauchte sie neue, aus Panzerglas. Sie tarnten sie als normale Altbaufenster. Alles sollte aussehen wie immer.

Es ist seither etwas dunkler in ihrer Wohnung, sagen Fachleute, das ist der Preis für den höheren Sicherheitsstandard. Aber es könnte nun jemand mit einer Waffe auf dem Dach des nahe gelegenen Pergamonmuseums stehen, die Kanzlerin wäre sicher.

Man muss sich als Kanzler daran gewöhnen, hinter dickem Glas zu leben, nicht nur in der Wohnung.

"Ich denke an dichte Fenster", sagte Merkel vor ein paar Jahren, als sie gefragt wurde, was sie mit Deutschland verbinde. "Kein anderes Land kann so dichte und so schöne Fenster bauen."

Vielleicht, sagt einer, der sie kennt, habe das alles mal mit Fenstern angefangen. Aber zwischen ihr und der Welt sei längst mehr. Mindestens eine Wand.

