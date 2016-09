Merkel in der Krise Postfaktisches Regieren

Seltsame Zeiten sind dies, in denen Wahrheiten weniger Einfluss auf die politische Wirklichkeit haben als Stimmungen und Gefühle. Zahlen zählen kaum mehr, jedenfalls nicht so viel wie Ängste und Hass, wie Gerüchte und Verschwörungsgemurmel. Darum gewinnt die AfD in Mecklenburg-Vorpommern eine Abstimmung über die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin, obwohl das Bundesland weitgehend ohne Ausländer lebt. Wir verfügen über mehr Wissen und Daten als je zuvor, und doch sind dies postfaktische Zeiten. Warum?

Wäre das Land eine Firma, würden wir vom Strukturwandel reden. Von einem Umbruch. Deutschland, paradiesisch sicher und wohlhabend, ist von Krisenherden umzingelt. Die Probleme der anderen erreichen uns digital, also permanent und verstärkt, aber auch tatsächlich. Das Paradies wandelt sich, Unsicherheit ist ein wesentliches Gefühl dieser Tage, Kränkung ein zweites.

Angela Merkel ist zu einem Opfer der Stimmungen geworden, das ist die eine Seite der Niederlage der CDU. Die Lage im Land, so die Fakten, ist längst eine andere als 2015, das Aufenthaltsrecht verschärft, die Grenzen unter Kontrolle. Aber die AfD, die auf Marktplätzen von einer "Merkel-Diktatur" spricht und gegen Menschen hetzt, die vor Giftgas fliehen, labt sich am Postfaktischen (und die CSU tut es auch). So wie in Amerika der Demagoge Donald Trump mit Hillary Clinton mithalten kann, quält Frauke Petry die Kanzlerin mit Gefühlen. Das aber ist nicht die ganze Geschichte.

Viele Politiker, Konzerne und Institutionen, die scheitern, tun dies, weil sie entscheidende Veränderungen nicht gesehen oder sich selbst getäuscht haben. Adenauer und Kohl hielten sich für unersetzlich, wurden träge, bemerkten es nicht. Kodak sah die Digitalisierung kommen und wollte sie nicht sehen. Ford baute schon in den Siebzigerjahren ein Auto, den Pinto, von dem alle im Vorstand wussten, dass es bei Kollisionen am Heck in Flammen aufgehen würde; alle überzeugten sich gegenseitig davon, dass das Problem nicht existiere. "Die Normalisierung der Abweichung" nennen Psychologen diesen Selbstbetrug; er funktioniert wunderbar, bis zur Explosion.