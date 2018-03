Angela Merkel und Andrea Nahles Zwei, die sich schätzen

Es gibt eine Geschichte, an die sich jetzt wieder viele erinnern. Das Kanzleramt in Berlin, kurz nach einer Kabinettssitzung. Angela Merkel und Andrea Nahles sprechen unter vier Augen. Die Kanzlerin will der Sozialdemokratin ein Geschenk machen. Sie fragt Nahles, ob sie die Bundesregierung offiziell in Rom vertreten könne, wo Papst Franziskus zwei seiner Vorgänger heiligsprechen will. Es wäre doch gut, sagt Merkel, wenn eine Katholikin der Zeremonie beiwohne - und nicht eine Protestantin wie sie.

Nahles ist verdutzt, aber sie freut sich. Als Kind war Nahles Messdienerin, als Jugendliche orientierte sie sich an Papst Johannes Paul II. Manche Genossen fremdeln mit Nahles' Glauben; die Kanzlerin, Tochter eines evangelischen Pfarrers, hat davor Respekt. Und so sitzt Nahles Tage später als Merkels Vertreterin auf dem Petersplatz. Vor ihr Franziskus, neben ihr Staatsgäste aus aller Welt, um ihren Hals ein großes Kreuz.

Die Episode ist vier Jahre her, und doch sagt sie viel aus über das Verhältnis der beiden Frauen, das ja plötzlich so wichtig ist in dieser neuen, nur unter Qualen zustande gekommenen Großen Koalition. Zwischen Merkel und Nahles ist über die Jahre eine enge, wenn auch nicht immer spannungsfreie Beziehung entstanden, die wundersam erscheint, weil beide eigentlich so wirken, als stammten sie von zwei unterschiedlichen Planeten: hier die Kontrollfanatikerin Merkel, dort die Impulspolitikerin Nahles.

