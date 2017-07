SPIEGEL-Leitartikel Warum Angela Merkels Regierungsstil skandalös ist

Stiekum ist ein Wort, das sich aus dem Jiddischen ableitet. Stiekum heißt still, heimlich, unmerklich. Es gibt keinen Begriff, der Angela Merkels Politikstil besser beschreibt. Stiekum hat sie diese Gesellschaft verändert, zum Besseren. Im Großen und Ganzen sind die Ergebnisse ihrer Kanzlerschaft in Ordnung. Aber der Prozess, der zu diesen Ergebnissen führt, bereitet Unbehagen, nicht nur Martin Schulz, dem Vorsitzenden der SPD.

Er nannte ihren Politikstil am vergangenen Wochenende einen "Anschlag auf die Demokratie". Das war eine törichte Wortwahl, überzogen und damit angreifbar. Der Kern seiner Kritik ging deshalb unter, und das ist schade, denn in Demokratien zählt nicht nur das Ergebnis, sondern auch der Prozess, also der Weg zum Ergebnis.

Nur einen Tag nach Schulz' Kritik lieferte Angela Merkel ein weiteres, ein groteskes Beispiel für ihre Art, Politik zu machen. Bei einem Podiumsgespräch öffnete sie unbedacht einen Weg zur Ehe für alle. Niemand war darauf vorbereitet. Das fügt sich ein in eine Reihe von Überraschungen aus der Ära Merkel.

Sie setzte plötzlich die Wehrpflicht aus, weil ihr Verteidigungsminister sonst seine Sparziele nicht erreicht hätte. Sie verordnete dem Land einen Atomausstieg, nachdem sie von den Bildern der Reaktorkatastrophe in Fukushima überwältigt worden war. Einige Monate zuvor hatte sie dem Land noch längere Laufzeiten der Atommeiler verordnet. Sie holte spontan Flüchtlinge aus Ungarn ins Land, ohne ein Konzept für eine Flüchtlingspolitik zu haben.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.