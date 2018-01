CDU-Hoffnung Kramp-Karrenbauer Wie Merkel ihre Nachfolgerin aufbaut

Zum 55. Jahrestag des Élysée-Vertrages spricht die Regierungschefin über die Zukunft Europas. Von großen Entwürfen hält sie nichts. Sie wolle eine "Vision des Konkreten", sagt sie, viele kleine Schritte, damit der Kontinent zusammenrückt. Im Übrigen sei es keine rein nationale Frage, wann Deutschland endlich eine neue Regierung bekomme. Die Vorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron brauchten endlich eine "robuste deutsche Antwort".

Es ist nicht die Bundeskanzlerin, die am vergangenen Montag in Saarbrücken die Lage der EU analysiert, auch wenn es so klingt. Es ist Annegret Kramp-Karrenbauer, die Ministerpräsidentin des Saarlands, das weniger Einwohner hat als die Stadt Köln oder die Region Hannover. Es ist dennoch interessant, was sie über Deutschland und Europa zu sagen hat, gerade aus Sicht der Kanzlerin. (Diese Meldung stammt aus dem SPIEGEL. Den neuen SPIEGEL finden Sie hier.)

Kramp-Karrenbauer wird, wenn es nach dem Willen Merkels geht, einer neuen Bundesregierung angehören. Sie soll ein wichtiges Ministerium bekommen, das Auswärtige Amt vielleicht oder das Sozialressort. Die Entscheidung darüber ist noch nicht gefallen, sie hängt auch von den Wünschen der Sozialdemokraten ab. Aber Merkel will ihrer Parteifreundin eine Bühne bauen, damit sie sich als neue Kanzlerhoffnung der CDU präsentieren kann.

