SPIEGEL-Gespräch mit Jolie und Pitt "Die Wahrheit ist doch: Wir sind alle nicht gut in Beziehungen"

Eine Assistentin öffnet die Tür zu einer Hotelsuite in New York, und dort sitzen tatsächlich Brad Pitt und seine Ehefrau Angelina Jolie Pitt einträchtig nebeneinander. Der Anblick überrascht für eine Sekunde. Die mediale Omnipräsenz des Paares führt dazu, dass man die beiden eher für ein gut aussehendes Konzept hält, aber nicht für ein Ehepaar, das schweigend in einem Hotelzimmer sitzt und wartet, dass etwas passiert.

Vor gut zehn Jahren, so geht die Geschichte, haben die beiden sich bei den Dreharbeiten zu "Mr. & Mrs. Smith" verliebt. Vergangenes Jahr haben sie geheiratet und, quasi als Flitterwochenersatz, zum ersten Mal wieder einen Film zusammen gedreht. In "By the Sea" spielen Pitt und Jolie nicht nur die Hauptrollen, Jolie hat den Film auch selbst geschrieben und Regie geführt. Es ist ein düsterer, deprimierender Film geworden. Pitt und Jolie spielen ein kinderloses Paar, Roland und Vanessa, das sich im Urlaub in einer französischen Meerespension beinahe selbst zerstört, vor allem als ein junges, frisch verheiratetes (und ständig vögelndes) Paar in das Zimmer nebenan zieht.

Als der Film beinahe fertig war, erfuhr Jolie, dass ihre Blutwerte auf ein erhöhtes Eierstockkrebsrisiko hindeuteten. Sie ließ sich präventiv die Eierstöcke und Eileiter entfernen und erklärte diesen radikalen Schritt in einem Artikel in der "New York Times". Zwei Jahre zuvor hatte sie sich schon, ebenfalls präventiv, die Brüste amputieren lassen. Sowohl ihre Mutter wie auch Großmutter waren jung an Krebs gestorben. Jolie, 40, sieht bestürzend schön aus, wenn auch sehr dünn. Brad Pitt, 51, hat sich für dieses Treffen als französischer Autorenfilmer verkleidet: Er trägt eine randlose Brille, Schiebermütze und eine altmodische Anzugweste über dem Pullover, lehnt sich erst mal zurück und wartet ab. Er hat sich ganz offenkundig vorgenommen, seine Frau die Arbeit machen zu lassen. Lesen Sie hier das ganze Interview aus dem SPIEGEL 50/2015.

