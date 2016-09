Bomben auf Ärzte und Kliniken Das Ende der Menschlichkeit

Doktor Muhamed half dem Mädchen mitten im Krieg auf die Welt, tief im Süden Syriens. Wenige Stunden später lag sein Krankenhaus in Trümmern.

Das Köpfchen des Kindes schimmerte, die Augen blinzelten, sein erster Schrei klang hell, aber kräftig. Es war eine schwere Geburt, die Mutter brauchte Blut der seltenen Gruppe Null negativ. Doktor Muhamed ließ in der Moschee seiner Stadt zur Spende aufrufen, damit begann die Katastrophe.

Am Abend näherten sich Hubschrauber mit lauten Rotoren. Die ersten Fassbomben trafen den OP und verletzten Dutzende Patienten. Nach dem Aufruf zur Blutspende glaubte das syrische Regime, in Muhameds Krankenhaus werde eine große Zahl feindlicher Rebellen behandelt.

Zwei Stunden hatte Doktor Muhamed danach Zeit, das Krankenhaus zu räumen. Dann kamen die Hubschrauber wieder. Die nächsten Fassbomben zerstörten die Gynäkologie, die Labors, die Dialysestation. So erzählt es der Arzt in einem Skype-Gespräch mit Helfern der Organisation "Ärzte ohne Grenzen" in Jordanien, die seine Arbeit von außen unterstützen.

Krankenhäuser galten jahrzehntelang als letzte Orte der Menschlichkeit im Krieg. Ärzte behandeln Verwundete, gemäß ihrem Eid, ohne nach ihrer politischen Gesinnung, Rasse oder Religion zu fragen. Egal ob Bauer, Gelehrter, Assad-Treuer, Talib, Huthi-Rebell oder IS-Fanatiker, jeder Mensch muss auch im Krieg medizinisch versorgt werden, wenn er in Not ist und nicht mehr kämpft. Weil er ein Mensch ist, hat er das Recht darauf. So legen es die Genfer Konventionen fest, ratifiziert von 196 Staaten. Sie schützen Ärzte und Krankenhäuser. Die Abkommen bedeuten ein Stück Zivilisation inmitten der Barbarei des Krieges. Doch diese Errungenschaft ist bedroht, denn etliche Staaten achten in Konflikten das humanitäre Völkerrecht nicht mehr.