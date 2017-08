Machtfragen Kann dieses Deutschland überleben?

Anne Applebaum, 53, ist Historikerin und Russlandexpertin. Für ihr Buch "Gulag" über die sowjetischen Konzentrationslager gewann sie 2004 den Pulitzerpreis. Sie schreibt regelmäßig für die "Washington Post" sowie für "Foreign Policy" und ist mit dem ehemaligen polnischen Außenminister Radoslaw Sikorski verheiratet.

Wir wollten los, kaum dass wir die Nachricht vom Fall der Mauer gehört hatten. Es war gar nicht so einfach, damals mit dem Auto von Warschau nach Berlin zu fahren, es herrschte Benzinknappheit, und die Straßen waren schlecht. Als wir ankamen, war es schon der 10. November 1989, genauer: der frühe Morgen des 11. November. Ostberlin war düster, die Straßen wurden nur vom eigenartigen orangefarbenen Licht der Laternen beleuchtet, und es war fast vollkommen still. Ohne einen Stadtplan fuhren wir einfach geradeaus, in Richtung Stadtzentrum. Am Checkpoint Charlie wurden wir von einem Wachtposten angehalten. Wir lehnten uns aus dem Autofenster und riefen: "Die Mauer ist offen! Regeln sind jetzt egal!" Der Wachtposten schaute uns an, zuckte mit den Schultern und ließ uns passieren.

Wir fuhren zum Brandenburger Tor. Eigentlich war die Party vorbei, es knallten keine Sektkorken mehr, anstatt zu feiern, machten sich die Übriggebliebenen über die ostdeutschen Grenzschützer lustig, die noch immer ihre Kampfanzüge trugen. Plötzlich stand ein Mann auf und sprang von der Mauer herunter, von West nach Ost. Die Grenzschützer kamen angerannt, packten ihn und warfen ihn zurück. Die Menge pfiff. Es war kein lustiges Spiel. Die Ordnung war zusammengebrochen, Männer mit Gewehren und ohne klare Befehle standen einer feindseligen Menschenmenge gegenüber.

In diesem Moment hätte Gewalt ausbrechen können, wozu es fast gekommen wäre. Jahre später erzählte mir ein deutscher Historiker, der die Parteiakten ausgewertet hatte, dass im Politbüro darüber diskutiert worden sei, ob in die Menge geschossen werden solle oder nicht.

Sie schossen nicht. Auch in Leipzig wurde nicht geschossen, obschon die Krankenhäuser Anweisungen bekommen hatten, sich auf Tote und Verletzte einzustellen. Stattdessen gab der ostdeutsche Staat einfach auf.

