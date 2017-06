Psychologie Wie wir uns an Terror gewöhnen

Norbert Enker/ DER SPIEGEL

Dietmar Heubrock, 58, ist Direktor des Instituts für Rechtspsychologie an der Universität Bremen. Er berät deutsche Sicherheitsbehörden und forscht zu Terrorprävention und Täter-Profiling.

SPIEGEL: Herr Heubrock, vor einem knappen Jahr haben Sie gemutmaßt, wir würden auf die wachsende Zahl von Terroranschlägen irgendwann wie abgestumpft reagieren. Ist dieser Moment nach den Anschlägen in Manchester und London nun gekommen?

Heubrock: Wir haben uns zumindest an den Terror gewöhnt. Ein gutes Indiz dafür ist, dass wir uns zunehmend unpräzise an die Umstände der einzelnen Anschläge erinnern. Das ist beim Angriff auf das World Trade Center anders. Aber das Attentat auf "Charlie Hebdo" in Paris, der Terror in Stockholm oder die Anschläge in Brüssel unterscheiden sich, so viel individuellen Schmerz sie bedeuten, im kollektiven Gedächtnis kaum noch voneinander. Der einzelne Moment geht mit der wachsenden Fülle ähnlich gelagerter Ereignisse kognitiv unter. Und das spiegelt sich dann in unserer Emotion wider: Wir reagieren weniger aufgewühlt, weil wir uns an den Schrecken gewöhnt haben.

SPIEGEL: Bedeutet das auch, dass wir uns an die Gefahr gewöhnt haben?

