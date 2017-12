Verbrechen Die unglaubliche Geschichte des Bombenanschlags auf Borussia Dortmund

In der Nacht auf den 11. April, um 0.44 Uhr, verlässt ein junger Mann die Lobby des Hotels "l'Arrivée" südlich von Dortmund und wird sie erst fünf Stunden später wieder betreten. Später verfolgen Polizeihunde die Spuren des Mannes in den angrenzenden Niederhofer Wald. Es ist Vollmond, kurz vor Ostern, die ersten Narzissen blühen schon. Tagsüber spazieren hier die Nachbarn und Hotelgäste, um diese Zeit aber ist niemand mehr unterwegs.

Der Mann, 28 Jahre alt, klein, blond, geht vermutlich den schmalen Reiterpfad hinunter, überquert einen Bach, wendet sich nach links und verschwindet in einer dichten Buchenschonung. Hier, in einer Kuhle, umgeben von großen Fichten, will er die letzten Vorbereitungen treffen für ein Verbrechen, das er seit Monaten plant: einen Anschlag auf den Mannschaftsbus des Fußballvereins Borussia Dortmund.

Sergej, so heißt der Mann, entzündet in der Nacht vor der Tat ein Feuer im Wald. Er hat ein Zelt mitgebracht, gegen den Wind, es ist kühl jetzt im April, unter zehn Grad. Einen Kanister mit mehreren Litern Diesel hat er auf der Lichtung deponiert, weil er später, wenn seine Vorarbeiten beendet sein werden, alles in Flammen aufgehen lassen will, um Beweise zu vernichten. Er hat Funktransmitter dabei, Batterien, Antennen. In großen Behältern hat er eine Flüssigkeit herbeigeschleppt, eine wasserklare, farblose, geruchlose, ätzende und brandfördernde Substanz: Wasserstoffperoxid. Er fügt Brennstoff hinzu und füllt die Mischung in Röhren, er versieht sie mit Drähten, einem Zünder, einer Funkantenne. Er platziert mindestens 65 fingerlange Metallbolzen aus rostfreiem Stahl in den drei, je etwa ein Kilogramm schweren Zylindern, die er zur Tarnung mit grüner Farbe bestrichen hat.

