Berlin-Attentäter Amis Amri Eine Zeitbombe, die niemand entschärfte

Seinen Fluchtweg wählte Anis Amri so, als wollte er ein letztes Mal die Behörden narren. Als wäre es ein Kinderspiel, reiste er Hunderte Kilometer quer durch Europa, zunächst nach Holland, dann nach Frankreich, ausgerechnet Frankreich, wo seit November 2015 der Ausnahmezustand herrscht, um Terroristen besser aufspüren zu können.

Von Chambéry aus setzte sich der Tunesier dann am Abend des 22. Dezember in einen Zug nach Turin, wo er drei Stunden lang blieb. Schließlich, es war 22.54 Uhr, verließ er unbehelligt den Bahnhof Porta Nuova - und näherte sich der letzten Station seines Lebens.

In Sesto San Giovanni bei Mailand, mehr als 800 Kilometer von Berlin entfernt, endete am frühen Morgen des 23. Dezember die lange Reise des Anis Amri. Nach einem Schusswechsel mit zwei Polizisten lag der 24-Jährige tot auf der Piazza 1 Maggio. Bei ihm fanden die Ermittler mehrere Handys, Sim-Karten und 1005 Euro in bar. Der Rucksack, in dem er wohl seine Pistole versteckt hatte, enthielt auch eine Zahnbürste, eine Plastikflasche Shampoo made in Germany und ein paar Hygieneartikel. Der Mann, der Deutschland erschütterte, wollte offenbar bis zuletzt eine gepflegte Erscheinung abgeben.

Eine Woche liegt der Showdown von Sesto inzwischen zurück. Und während über Weihnachten die Erleichterung darüber dominierte, dass zumindest dieser "Gefährder" nicht mehr frei herumlief, stellt sich seither immer drängender die Frage, wieso Amri eigentlich nicht früher gestoppt werden konnte.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.