Anti-Doping-Spezialeinheit Koksjäger und Urinsammler

Neun Monate vor den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro deutet sich ein kleiner Sieg an im epischen Kampf gegen die dunkle Seite des Sports. Gegen das Heer der Betrüger, der Epo- und Testosteronspritzer, der Anabolikaschlucker.

"Der Sicherheitsdienst des Hilton-Hotels hat eine weitere Spritze im Zimmer zweier Athleten gefunden."

Mit diesem Satz beginnt eine E-Mail, die Victor Burgos, ein Ermittler der Usada, der Anti-Doping-Agentur der USA, am 22. November 2015, um 17.24 Uhr versendet. Burgos ist ein ehemaliger Polizist aus New York, er schreibt: "Ich habe die Namen der Athleten und die Zimmernummer an Bradley weitergeleitet, er sammelt die Beweise."

Das Hauptquartier der Usada liegt in einem Bürokomplex in Colorado Springs, am Rand der Rocky Mountains. Die Frauen und Männer, die hier arbeiten, gelten als die hartnäckigsten Dopingfahnder der Welt. In den vergangenen Jahren gingen ihnen große Fische ins Netz: der Radstar Lance Armstrong, die Weltklassesprinter Tyson Gay und Marion Jones.

Getty Images US-Sprin­ter Gay

Der Kampf gegen Doping ist vergleichbar mit dem Kampf gegen Drogen. Er ist eigentlich kaum zu gewinnen. Aber man muss ihn führen, weil sonst alles außer Kontrolle geraten würde.

