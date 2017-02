Gefährliche Nebenwirkungen durch Antibiotika Zwei Tabletten Schmerz

Am 19. Juli 2015, einem Sonntag, spürte Michael Neumann plötzlich ein fieses Brennen in der Harnröhre. Gerade war der 37-Jährige mit seiner Frau und dem kleinen Sohn aus dem Urlaub in der Schweiz zurückgekommen.

Bis dahin hatte das Leben es gut mit Neumann gemeint; in einer kleinen Stadt in der Nähe von Frankfurt am Main hatte er ein Haus gebaut, sein sicherer Verwaltungsjob machte die Finanzierung möglich. Regelmäßig ging er ins Fitnessstudio, und zusammen mit Freunden spielte er in einer Heavy-Metal-Band, als Schlagzeuger.

An diesem Julisonntag verschrieb ihm der Arzt des ambulanten Notdienstes, den er wegen der Schmerzen in der Harnröhre aufgesucht hatte, das Antibiotikum Levofloxacin. Neumann nahm zwei Tabletten. Zwei Tabletten, nicht mehr. Seitdem ist sein Leben aus den Fugen geraten.

Nach der ersten Tablette spürte er ein leichtes Kribbeln in den Achillessehnen. "Aber da habe ich noch gedacht, das käme von der langen Autofahrt", erzählt Neumann, der in Wirklichkeit anders heißt. Am Montag nahm er deshalb ohne Bedenken die zweite Tablette ein. Das Kribbeln verwandelte sich in Schmerz. Am Dienstag bekam er Herzrasen, Panik, Schwindel, Todesangst. Am Abend konnte er wegen der Schmerzen in den Sehnen nicht mehr laufen. Was, fragte er sich verzweifelt, war nur mit ihm los?

