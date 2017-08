Halber Job, ganzer Kerl Männer, die von Teilzeit träumen

Möglicherweise hatte die Sache damit zu tun, dass Hans-Joachim Schabedoth sich allein unter Frauen schon immer wohlgefühlt hat. Als sich sein erster Sohn ankündigte, war Schabedoth im Geburtsvorbereitungskurs der einzige Mann. Auch den Mutter-Kind-Treff erweiterte er ganz selbstbewusst als einziger Vater. Und als die Damen aus der Runde im Jahr 1991 den Kinderladen "Krawallschachtel" gründeten, da stieg er mit ein. Aus Schabedoth war einer der frühesten Feministen im deutschen Gewerkschaftslager geworden.

Noch Anfang der Neunzigerjahre reichte das Vatersein, um in der Funktionärsriege einen kleinen Skandal auszulösen - jedenfalls dann, wenn ein Mann sich herausnahm, für seine Kinder da sein zu wollen. Schabedoth war der erste Mann, der in der Grundsatzabteilung der IG-Metall-Zentrale für neun Monate in Elternzeit ging. "Wie kommst du denn bloß darauf?", wunderte sich der damalige IG-Metall-Chef Franz Steinkühler. Es war eine der vornehmeren Fragen, die man Schabedoth stellte.

Dabei gab sich die IG Metall zu der Zeit progressiv, schließlich wollte Steinkühler die männerdominierte Gewerkschaft auch für Frauen interessant machen. Vor allem Schabedoth sollte dafür Strategien entwickeln. In der Theorie war ihm jede Freiheit gestattet. In der Praxis sah das etwas anders aus.

