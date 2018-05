Karrieren Ein smarter Rebell, plötzlich Premier

Es gibt Wunder in der Politik, die kleine Kaukasusrepublik Armenienhat es gerade wieder vorgemacht. Ein politischer Außenseiter hat dort in wenigen Wochen eine Protestbewegung angestoßen, eine korrupte Regierung gestürzt, die Macht errungen. Aber was nun? Die Leute erwarten weitere Wunder. Was, wenn sie herausfinden, dass ihr Idol Nikol Paschinjan kein Brot vermehren und keine Lahmen heilen kann?

Das fragt sich jeder, der derzeit Eriwan besucht, eine Stadt im Nikol-Fieber. Alle Hoffnung auf eine bessere Zukunft scheint an dieser Figur zu hängen, dem bärtigen Rebellen, dessen Gesicht auf vielen T-Shirts zu sehen ist. Diese Woche hat das Parlament ihn zum Premierminister gewählt, das wurde auf dem riesigen Platz der Republik gefeiert. Paschinjan stand auf der Bühne und sagte große, einfache Worte über das Volk und die Republik und die "Revolution der Liebe und der Solidarität", die hier gesiegt habe.

Wildfremde umarmten einander, und hinten auf dem Platz gab es sogar eine ausgelassene Schneeballschlacht, weil ein paar Enthusiasten zur Feier des Tages Schnee vom Berg Aragaz in einem Lastwagen herbeigeschafft hatten. Es ist schön, in diesen Tagen in Eriwan zu sein, man sieht viel kindliche Freude. Aber es ist auch verwirrend. Was ist das für ein Mann, auf den die Menschen hier alle Hoffnungen setzen? Was will er? Und wieso hat ihn Moskau, das in Armenien Truppen stationiert hat, gewähren lassen? Der Kreml hegt doch sonst wenig Wohlwollen für Machtwechsel in seiner Nachbarschaft, auch wenn sie als friedliche Revolution daherkommen.

