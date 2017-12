Debattenbeitrag Der Erfolg der AfD - ein deutlich demokratischer Vorgang

Nassehi, 57, ist Professor für Soziologie an der Universität München und seit 2012 Herausgeber der Zeitschrift "Kursbuch".

Hans-Günther Kaufmann

Nein, eine Staatskrise ist es nicht, was uns gerade ins Haus steht. Aber vielleicht ist es ernster. Die Krise liegt tiefer, sie ist weniger offensichtlich als eine veritable Staatskrise: Den Parteien ist der Kontakt zu Wählerinnen und Wählern verloren gegangen. Aber was ist der Grund dafür?

Demokratie ist nicht die Herrschaft der Mehrheit, sondern ein komplizierter Mechanismus, der es ermöglicht, in Alternativen zu denken. Ob das Programm der Demokratie sich durchgesetzt hat, lässt sich nicht allein an Institutionen, Wahlen und Verfahren bemessen, sondern auch daran, ob die Öffentlichkeit es aushält, dass es mehr als eine politische Wahrheit geben kann. Sieht man auf Länder wie Russland oder die Türkei, auf das meritokratische China, aber auch auf manche postkommunistischen Länder, fehlt genau das: Abweichungstoleranz. Stattdessen wird dort die Verachtung der allzu komplizierten Demokratie genährt, die zu eindeutigen Entscheidungen nicht in der Lage sei. Aber gerade diese Eindeutigkeit - um nicht zu sagen: Alternativlosigkeit - hat in Deutschland zur Delegitimierung der gegenwärtigen Politik geführt.

Für jemanden wie mich, in den Siebzigerjahren politisch sozialisiert, war es eine identitätsbildende Erfahrung, dass man auf dem Schulhof genau sagen konnte, wer die Guten und wer die Bösen waren. Und dass man selbst für die einen zu den Guten und für die anderen zu den Bösen gehörte, war zwar ziemlich simpel - doch es hat immerhin dafür gesorgt, dass sich die politischen Weltanschauungen nicht zufällig, nicht ästhetisch, nicht nur graduell, sondern prinzipiell unterschieden.

