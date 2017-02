Kohlenmonoxid-Vergiftung in Arnstein Ein unsichtbarer Killer

Es ist die Woche nach der Tragödie, und die Menschen in Arnstein haben noch keine Worte gefunden, sie zu beschreiben. Es sei unfassbar, tragen die Kirchenbesucher in das ausliegende Buch ein, "wir trauern mit euch", "in tiefer Anteilnahme".

Eine Gruppe Feuerwehrleute verharrt still im Gebet, Vereins- und Schulkameraden der Gestorbenen stellen mit ihren Eltern vor dem Altar brennende Gedenkkerzen ab. Die flackernden Lichter erleuchten eine Skulptur aus dem 15. Jahrhundert, die Gottesmutter hält ihren toten Sohn in den Armen.

Zu ihren Füßen sind in der Wallfahrtskirche Maria Sondheim die Fotos von sechs jungen Menschen aufgebaut: Rebecca, 18, ihr Bruder Florian, 19, ihr Freund René, 19, Felix, 19, Michael, 18, und Kevin, 19. Dicke Freunde, heißt es in der kleinen unterfränkischen Stadt, eine verschworene Clique.

Sechs Teenager, die zusammen feierten und die zusammen starben. Einen Tod, der sich ihrer bemächtigte, wohl ohne dass sie es bemerkten. Die jungen Leute erstickten durch das Kohlenmonoxid, das aus einem Generator strömte. Nichts ahnend, wie mehr als hundert Menschen in Deutschland, die jedes Jahr durch solche Gasunfälle sterben.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.