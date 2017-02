Islamischer Geheimbund Die Macht der Assassinen

Manche Opfer starben im Zelt, andere im Bad oder auf dem Pferd. Den normannischen Kreuzritter Raimund von Antiochia erwischte es in der Kathedrale von Tortosa (im heutigen Syrien). Zum Gottesdienst hatte sich der 18-Jährige in die Kirche begeben, als ihm der blanke Stahl in den Leib fuhr.

Emire, Muftis, Kalifen, aber auch Kreuzfahrer und selbst der deutsche Kaiser Friedrich der Staufer gerieten im 12. und 13. Jahrhundert im Orient ins Visier von Killern, die den Auftragsmord zur Vollendung führten. Verschanzt in Burgen am Kaspischen Meer und in Syrien, machte der Geheimbund der Assassinen Politik mit der Klinge und tötete Repräsentanten der damaligen Weltmächte.

"Goldene Dolche" besäßen die Angreifer, behaupteten die Kreuzfahrer. Angeblich war der Gehorsam der Assassinen so groß, dass sie auf Befehl ihres Großmeisters todesmutig von der Burgzinne sprangen.

Derlei Gerüchte lassen sich nur schwer beglaubigen: Heute existieren kaum noch Originalschriften der Assassinen. Im Jahr 1256 bei der Eroberung ihrer Festung Alamut in Nordiran ging die Bücherei in Flammen auf. Doch: Immerhin blieb die Attentatsliste erhalten.

