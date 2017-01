Proxima Centauri b Leuchtende Aliens

Auf dem fremden Planeten ist kein Land in Sicht. Nirgendwo gibt es einen Strand, auf den sanfte Wellen plätschern. Nirgendwo tauchen Kontinente aus den Fluten auf, nicht einmal kleinste Inseln. Ein gigantisches Meer bedeckt die Oberfläche. An der tiefsten Stelle ist der allumfassende Ozean mehr als 200.000 Meter tief. Im Vergleich dazu wirken irdische Meere wie Pfützen.

So maritim könnte es auf Proxima Centauri b aussehen - sofern eine Klimasimulation französischer Astrophysiker zutrifft. Demnach handelte es sich bei dem kürzlich aufgespürten Himmelskörper, der ungefähr so schwer und so groß ist wie die Erde und auf dem ein Jahr nur elf Tage dauert, um einen Ozeanplaneten. Flüssiges Wasser wiederum gilt als wichtigste Zutat für die Entstehung von Leben, wie wir es kennen.

Seit Wissenschaftler der europäischen Südsternwarte (Eso) im Sommer die Entdeckung der neuen Welt bekannt gaben, herrscht unter Himmelsforschern Aufbruchstimmung. Denn der Planet umkreist unsere Nachbarsonne - den nur 4,2 Lichtjahre entfernten Zwergstern Proxima Centauri. Nie zuvor haben Astrophysiker eine mögliche zweite Erde gefunden, die so nah ist. Dies bietet die Chance, dort Lebensspuren nachzuweisen.

Doch wie wahrscheinlich ist es wirklich, dass auf dem Planeten irgendwelche exotischen Organismen entstanden sind?

