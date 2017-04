Spektakuläre Astronomie Wie fotografiert man ein Monster?

Die einen vergleichen es mit dem Versuch, von der Erde aus eine Orange auf dem Mond zu fotografieren. Andere finden es faszinierender, sich vorzustellen, wie schwierig es wäre, von der französischen Atlantikküste aus die Jahreszahl auf einer Centmünze in New York zu entziffern. Die Botschaft ist die gleiche: Es geht um Aufnahmen von unerhörter Schärfe.

Violette Impellizzeri vom "Alma"-Teleskop in Chile ist eine der Fotografinnen. Nervös sitzt die italienische Astronomin vor den Schirmen im Kontrollraum des Teleskops und wartet. "Es sieht gut aus für heute Nacht", meint sie. "Jetzt brauchen wir nur noch das 'Go' aus Massachusetts."

Um Punkt 17 Uhr, wie verabredet, kommt die ersehnte Nachricht. In Cambridge bei Boston ist die Entscheidung gefallen: Ja, die Wetterbedingungen in dieser Nacht werden an allen Standorten günstig sein. Acht Teleskope auf der ganzen Welt sollen ihre mächtigen Radioantennen gemeinsam auf ein und denselben winzigen Punkt am Himmel richten.

Impellizzeri und ihre Kollegen dirigieren von der Steuerzentrale in der Atacamawüste aus das imposanteste dieser Geräte. Es besteht aus 66 riesigen Radioschüsseln, welche die Sternenkundler von ihrem Kontrollzentrum aus auf dem 2000 Meter höher gelegenen Chajnantor-Plateau ausrichten können. Mit über einer Milliarde Euro Baukosten ist "Alma" das weltweit teuerste Teleskop der bodengebundenen Astronomie.

