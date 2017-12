Rückkehr des Kalten Krieges Wie Russen und Amerikaner einen neuen atomaren Rüstungswettlauf riskieren

Wenn sich die "Nukleare Planungsgruppe" der Nato versammelt, herrscht höchste Geheimhaltungsstufe: "Cosmic Top Secret". Selbst die Verteidigungsminister der Allianz müssen am Eingang des kleinen, fensterlosen Sitzungssaals im Brüsseler Hauptquartier ihre Mobiltelefone abgeben, Zutritt haben außer den Chefs nur wenige Berater.

Einer, der oft dabei war, beschreibt die Stimmung im Atomklub als sakral. Es sei "fast wie in der Kirche". Kein Schulterklopfen, keine Witze. "Es geht um die nukleare Abschreckung, sozusagen den heiligen Gral des Bündnisses", sagt ein anderer Militär, "da verzieht keiner eine Miene, die meisten sitzen kerzengerade da."

So war es auch, als die Runde vor gut vier Wochen zusammentrat. US-Verteidigungsminister James Mattis hatte seinen Auftritt gründlich vorbereitet. Über die Geheimdienste hatte er Material an die Partner verschicken lassen, das eine heikle Sitzung erwarten ließ. Russland sei dabei, so die Hinweise der Amerikaner, heimlich atomare Mittelstreckenwaffen zu stationieren.

Was Mattis in der Sitzung vortrug, beschäftigt die Amerikaner schon seit einigen Jahren. Sie werfen Russland vor, den INF-Vertrag über ein Verbot nuklearer Mittelstreckenwaffen zu brechen. Nun glauben sie, mit Satellitenaufnahmen erstmals beweisen zu können, dass Moskau einen neuen bodengestützten und nuklearfähigen Marschflugkörper entwickelt habe. Sein Name: SSC-8. Mindestens zwei einsatzreife Einheiten mit Cruise Missiles wollen die USA gesichtet haben.

