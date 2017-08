Hamburger Attentäter "Der Terror wird hierherkommen"

Am Ende will Ahmad A. noch etwas loswerden. Eigentlich ist schon alles gesagt. Es ist seine Asylanhörung, sie läuft seit knapp 90 Minuten, und nach einer sechsjährigen Odyssee quer durch Europa muss auch ihm an diesem 29. Juli 2015 klar sein: Das alles reicht nicht, um in Deutschland Asyl zu bekommen. Aber zwei Sätze noch, vielleicht helfen sie ja. "Ich möchte auch sagen, dass ich nie Probleme gemacht habe, weder in Norwegen noch in den anderen Ländern, in denen ich war. Sie können gerne nachfragen, um sich zu vergewissern."

Zwei Jahre später ist eines gewiss: Ahmad A. ist der Mann mit dem Messer auf der Straße in Hamburg-Barmbek. Der Mann, der am Freitag vor einer Woche auf fünf Menschen einsticht und einen von ihnen umbringt. Der Islamist, der Allah preist, während er wahllos töten will, mit einer 20 Zentimeter langen Klinge, die er in einem Edeka-Laden aus der Verpackung gerissen hat. Ahmad A. ist in zwei Jahren zu einem Problem geworden. Einem tödlichen.

Sonntag, 6. August 2017 um 22.50 Uhr, RTL

Die Bluttat von Hamburg riss Deutschland aus der Sommerruhe. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, sie trauere um "das Opfer der grausamen Attacke". Erneut treffe eine "schreckliche Attacke unsere Gesellschaft", erklärte Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Den Begriff "Terroranschlag" vermieden beide. Tatsächlich stellt sich die Frage, ob der in Saudi-Arabien geborene Palästinenser, der im Frühjahr 2015 als Flüchtling nach Deutschland kam, ein islamistisch motivierter Terrorist ist. Oder tötete er, weil er psychisch gestört ist?

