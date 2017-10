Attentat in Las Vegas Die US-Bürger und ihre Waffen - eine tödliche Liebe

Las Vegas ist zu jeder Zeit ein zutiefst amerikanischer und seltsamer Ort, aber nie war er deprimierender als in diesen Tagen. Drinnen, in den fensterlosen Katakomben der Kasinos, versuchen sich die Zocker, Touristen, Tagungsteilnehmer an business as usual. Draußen herrscht lärmende Stille. Der berühmte "Strip", die Vergnügungsmeile, ist zur Hälfte gesperrt. Kein Auto fährt, nur die Limousinenkarawane von Präsident Donald Trump rollt am Mittwoch durch ein Spalier aus Blaulichtern.

Zehn Minuten dauerte das Massaker an Konzertbesuchern, das hier Sonntagnacht stattfand, am Ende waren 58 Menschen tot und über 500 verletzt. Es war ein Kugelhagel wie im Krieg, mehrere Hundert Schuss pro Minute soll der Täter abgegeben haben. Es starben Lastwagenfahrer, Finanzberater, Wrestlingcoaches, Fischer und Lehrer, Paare, die ihren Hochzeitstag feierten, sechsfache Familienväter, Mütter, die mit ihren Kindern bei dem Konzert waren; Menschen aus dem ganzen Land.

Ein Blutbad, ausgerechnet in Las Vegas, diesem Ort des durchkommerzialisierten Amüsements, diesem Monument des Exzesses, angeschwollen von 500.000 auf über zwei Millionen Einwohner in den vergangenen drei Jahrzehnten. Endlose Kolonnen von Junggesellenabschieden ziehen jeden Abend durch die Straßen, unzählige Konferenzen füllen die 125.000 Hotelzimmer. Tausende Gelegenheiten, Geld zu verprassen, beim Black Jack, bei Sterneköchen, mit 1000-Dollar-Prostituierten.

Auch Stephen Paddock war ein Spieler, der stundenlang vor Slotmaschinen saß und nur die Hand bewegte. Oder Videopoker spielte, dieses unemotionalste aller Spiele. Der mit hohem Einsatz so zockte, dass er am Ende rausging ohne großen Verlust, ein Profi, methodisch, kühl, kalkulierend. Und der genau so tötete.

