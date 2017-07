Audi Absturz einer deutschen Edelmarke

Der Zugriff der Staatsanwaltschaft erfolgte diesmal diskret. Anfang dieser Woche erschienen Beamte vor der Wohnung von Giovanni P. und präsentierten dem gebürtigen Italiener, der jahrelang verantwortlich für die Dieselmotorenentwicklung bei Audi gewesen ist, einen Haftbefehl.

Kein Kameramann hielt die Szene fest, kein Journalist wurde Augenzeuge. Ganz anders als bei der großen Durchsuchungsaktion vor knapp vier Monaten, als Ermittler kistenweise Dokumente und Datenträger aus Büros von Audi-Managern in Ingolstadt geschleppt hatten, auch aus dem des Audi-Chefs Rupert Stadler. Fotografen konnten die Aktion in zahllosen Bildern festhalten, weil sie sich an diesem Tag zur Präsentation der Audi-Bilanz in Ingolstadt eingefunden hatten.

Mit der Festnahme des Motorenentwicklers Giovanni P. aber hat der Fall eine neue Dimension erreicht: Erstmals sitzt nun auch in Deutschland ein hochrangiger Auto-Manager wegen Betrugsverdachts im Dieselskandal hinter Gittern. Bislang war das nur in den USA der Fall.

Dort hatten die Behörden im Januar den VW-Manager Oliver Schmidt nach einem Urlaub in Miami festgenommen. Fünf weitere Manager des Volkswagen-Konzerns sind von den USA weltweit zur Fahndung ausgeschrieben. Zum Haftprüfungstermin wurde Schmidt in orangefarbener Häftlingskleidung mit Hand- und Fußfesseln vorgeführt.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.