Audiotechnik Das perfekte Soundsystem

Das Jubeln der Fußballfans kommt von allen Seiten, ein diffuses Johlen, Trommeln und Klatschen, das anschwillt, wieder verebbt, ein Grölen aus Tausenden Kehlen.

"Ich schicke Sie gleich mal ins Stadion", hatte Christoph Sladeczek angekündigt und die Boxen hochgeregelt. Der Besucher schließt die Augen und hat das Gefühl, leibhaftig auf der Tribüne zu sitzen.

Tatsächlich hockt er nur in einem Tonstudio des Fraunhofer-Instituts für Digitale Medientechnologie (IDMT) in Ilmenau. Ein "Kuppelsystem" aus 24 Lautsprechern haben der Akustikexperte und sein Team im Raum verteilt. Mit ein paar Mausklicks versetzt Sladeczek den Testhörer vom Fußballstadion in den Dschungel: Tropenregen prasselt, Grillen zirpen, Affen brüllen.

Als Nächstes geht es auf ein Popkonzert: ein Klavier da, eine Gitarre dort, Bass und Schlagzeug dahinter. Als virtuelle Instrumente positioniert der Forscher sie nach Belieben im Raum. "Wellenfeldsynthese" nennt Sladeczek das Verfahren. Es ist der Sound der Zukunft, der hier erklingt.

Klangforscher tüfteln am perfekten Raumklang. Nach Stereo und Surroundsound wagen sie den akustischen Aufbruch in die dritte Dimension. Wo Geräusche bislang nur von hinten oder vorn, von links oder rechts kamen, werden sie künftig von allen Seiten ertönen.

