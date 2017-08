Auf Segeltörn mit Katrin Göring-Eckardt Das grüne Traumschiff

Katrin Göring-Eckardt lehnt an der Reling, ihre Augen sind geschlossen.

Es ist der Freitag vergangener Woche, die Spitzenkandidatin der Grünen steht auf dem Boot ihres Lebensgefährten, sie segelt von Heiligenhafen Richtung Fehmarn. Am Mast flattern kleine Flaggen, am Himmel bricht die Sonne durch die Wolken.

Göring-Eckardt dreht das Gesicht in die warmen Strahlen, sie sieht nicht, wie ihr Pressesprecher an Deck klettert und ihre Aufmerksamkeit sucht.

"Willst du dein Handy, damit wir ein Foto für Instagram oder Twitter machen können?", fragt er.

"Das habe ich hier, danke", sagt Göring-Eckardt, klopft sich auf die rechte Tasche ihrer Windjacke und wendet das Gesicht wieder der Sonne zu.

Der Pressesprecher mag im Moment nicht die Sonne genießen, und eigentlich will er auch keine Fotos machen. Er hätte gern, dass Göring-Eckardt die Nachrichtenlage checkt, auch wenn auf dem Boot alles so friedlich ist. Er blickt zur Chefin und deutet verstohlen auf sein eigenes Handy. Aber Göring-Eckardt reagiert nicht.

Als sie nach einer Viertelstunde ihr Telefon aus der Windjacke kramt und mitbekommt, was an Land los ist, hält sie kurz inne und sagt: "Oh."

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.