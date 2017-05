Medizin Kann falsche Ernährung bei Kindern zu Autismus führen?

Wenn das Kind nicht mehr lacht, keinem in die Augen schaut und den Kopf hin und her wiegt, dann hat es wohl die "Krankheit des Westens" bekommen.

So wird das Leiden von den Eltern genannt - Somaliern, die Anfang der Neunzigerjahre vor dem Bürgerkrieg nach Kanada geflohen sind. Denn in ihrer Muttersprache gibt es keinen eigenen Begriff für Autismus; die Krankheit wird in Ostafrika selten diagnostiziert. Erst in Nordamerika, aber auch in Großbritannien und Schweden entwickeln viele somalische Kinder Züge von Autismus. Der Ausbruch der Störungen in der Diaspora ist Ausgangspunkt einer faszinierenden medizinischen Theorie: Ernähren sich Kinder in westlichen Industriegesellschaften falsch und werden deshalb verstärkt von schädlichen Darmbakterien besiedelt, die autistisches Verhalten auslösen können?

Einer, der das glaubt, ist der kanadische Arzt Derrick MacFabe, 55. In Toronto hat er Stuhlproben autistischer Kinder untersucht, deren Eltern aus Somalia stammen. Er sagt: "Ernährungsweise, Darmbakterien und autistisches Verhalten sind womöglich miteinander verbunden. Es könnte sein, dass die Mikroben das Gemüt verändern."

Bei Autismus gebe es eine "mögliche Verknüpfung" zwischen Darmbakterien und dem Gehirn, bestätigt auch der Mikrobiologe Sarkis Mazmanian vom California Institute of Technology. Er hat sogar ein Start-up (Axial Biotherapeutics) mitgegründet, um diese Spur zu verfolgen. Am Ende könnte eine ganz neue Autismus-Therapie stehen - eine, die bei einer Veränderung der Darmflora ansetzt.

