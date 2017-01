Autonom fahrende Frachter Geisterschiffe erobern die Meere

Seekrank wird niemand auf dieser Kommandobrücke. Sie steht starr in einem kugelrunden Raum, einbetoniert in ein Bürohaus im norwegischen Ålesund, wo Rolls-Royce Marinetechnik entwickelt.

Dass mancher Besucher den virtuellen Leitstand dennoch mit leichtem Schwindelgefühl verlässt, liegt an der perfekten Illusion von Meereswogen auf der 360-Grad-Bildschirmwand. Der Simulator dient bislang als Entwicklungslabor maritimer Steuersysteme, soll aber bald einem neuen Zweck gehorchen, einer ganz realen Mission.

Die Monitore werden wirkliche Bilder empfangen, aufgenommen und übertragen von einem Schiff, das beispielsweise gerade durch die indonesische Inselwelt kreuzt. Die Armaturen des Simulators werden über eine Datenverbindung Steuerbefehle zurücksenden; und statt Wochen auf See zu verbringen, kann ein Nautiker im familienfreundlichen Teilzeitdienst den fernen Frachter in den Hafen von Jakarta navigieren und danach seine Kinder in Ålesund von der Schule abholen.

All das, sagt Jann Peter Strand, Experte für Automation bei Rolls-Royce, ist möglich, und zwar nicht irgendwann einmal, sondern heute: "Im Prinzip können wir schon jetzt ein Schiff fernsteuern, und in der Tat werden wir das auch bald machen." Noch vor 2020, so seine Schätzung und Absicht, sollen die ersten Prototypen dieser Art unterwegs sein.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.