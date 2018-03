Verkehrsplaner im Interview "Manche Autofahrer haben geschrien, vor Verzweiflung"

Knoflacher, Jahrgang 1940 und österreichischer Verkehrswissenschaftler, entwickelte Verkehrskonzepte für Städte wie Graz und Hamburg, am bekanntesten machten ihn jedoch seine Pläne für Wien, wo er bereits in den Siebzigerjahren den öffentlichen Nahverkehr attraktiv und die Fahrt mit dem Auto beschwerlich gemacht hat.

SPIEGEL: Herr Knoflacher, haben die Deutschen ein gestörtes Verhältnis zum Auto?

Knoflacher: Die Deutschen sind extrem. Es gibt immer noch kein allgemeines Tempolimit, die Autoindustrie darf ja fast alles machen, was sie will. Das Auto tötet Menschen - und erst ein Gericht ist in der Lage, diesen Wahnsinn zu stoppen. Das Problem liegt aber tiefer. Nicht der Deutsche ist irre, was das Auto angeht, es ist der Mensch überhaupt.

SPIEGEL: Das müssen Sie erklären.

Knoflacher: Das Auto hat sich wie ein Virus in unserem Gehirn festgesetzt. Und zwar nicht irgendwo, sondern genau da, wo wir mit rationalen Argumenten nicht mehr zu erreichen sind. Wenn es ums Auto geht, reagieren wir dumpfer als Steinzeitmenschen, stammesgeschichtlich weit vor der Evolution höherer Lebewesen.

SPIEGEL: Hinter dem Steuer sitzt quasi ein Reptil, höchstens eine Kuh - und bewegt sich mit 180 Kilometer pro Stunde fort.

