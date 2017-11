Gleisbett statt Blumenbeet Sie wollte doch nur Unkraut jäten 

Eineinhalb Stunden noch bis Feierabend in der Polizeiinspektion Bad Tölz, südlich von München, da schreckt Markus Breuer, 53 und Streifenpolizist, hoch von seinen Berichten. Ein Kollege stellt sich in den Türrahmen seines Büros, sagt laut: "Da ist 'ne Frau auf den Gleisen in Lenggries." Breuer nickt, er weiß, wie es jetzt läuft, greift nach seiner Jacke, eilt den Flur entlang, ruft dem anderen noch nach: "Verständige die Zugführer, die sollen langsamer fahren." Dann ist er raus aus der Tür und im Hof, steigt mit einem anderen Kollegen in den VW-Transporter, das Martinshorn und Blaulicht schaltet er an. Um 17 Uhr läuft der Verkehr zäh auf der Bundesstraße 13, die Fahrt zum Einsatzort dauert 20 Minuten. Der Zug fährt noch an ihnen vorbei, dann parken die Beamten an den Schienen.

Es ist bewölkt in Lenggries, als Ilse Raeder, 73, sich durch ein Wäldchen am Tratenbachweg tastet, unter ihren Stiefeln brechen Zweige. Die Frau trägt wetterfeste Kleidung: Arbeitsschuhe, langer Mantel, eine gestrickte Mütze mit blauen, roten, schwarzen Streifen über ihrem silbernen Haar. Dann geht Raeder in die Knie, rupft eine Pflanze raus mit pinkfarbenen Blüten, Springkraut. Die Samen schmeißt sie in eine Plastiktüte. Dann läuft die Frau den kleinen Hügel rauf auf die Gleise, bleibt oben stehen. Plötzlich sieht Raeder Scheinwerfer hinter sich aufblinken.

1406 Menschen starben im vergangenen Jahr auf Bahnschienen in Deutschland, durch Unfälle oder Suizide.

