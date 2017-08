Schlechte Nachricht für Bahnfahrer Rastatt - wo alle Züge halten 

Still liegt die Bahnstrecke da, knapp zwei Kilometer südlich des Bahnhofs Rastatt. Zwei Gleispaare, blank gewetzt von regem Zugverkehr, zwischen dichten Hecken und grau-braunen Lärmschutzwänden. Bis zu 370 Züge fahren hier normalerweise pro Tag, ICE, IC, EC, TGV, Regionalzüge, S-Bahnen, Gütertransporte.

Jetzt herrscht Ruhe. Zwei riesige Kräne auf der Baustelle neben der Strecke surren leise, riesige Kühlaggregate an einem Blechbau brummen dazu. Hier rutschte am 12. August um 11.03 Uhr das Schotterbett ab, die Schienenpaare sackten um bis zu einen halben Meter ab. Die Gleise verlaufen seit jenem Samstag nicht mehr gerade, sondern grotesk gebogen, als hätte jemand Stränge aus Knetmasse in die entstandene Senke gedrückt.

Darunter sollte ein Tunnel entstehen, mit zwei zusätzlichen Ferngleisen, sodass hier künftig mehr Züge fahren und Rastatt einfach unterqueren könnten. Doch jetzt fährt hier bis auf Weiteres gar kein Zug, weder auf der alten oberirdischen noch auf der geplanten unterirdischen Strecke.

Eine der beiden Tunnelröhren brach plötzlich ein. Das Unglück trifft die wichtigste Nord-Süd-Verbindung der Bahn in Deutschland, eine Hauptschlagader des europäischen Schienenverkehrs. Die Rheinschiene verbindet die Häfen Rotterdam, Bremerhaven und Hamburg mit Genua. Weil die zweigleisige Strecke chronisch überlastet ist, sollen zwei zusätzliche Gleise von Karlsruhe bis Basel helfen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.