Banker warnt vor Crash "Ein von Algorithmen gesteuertes Finanzsystem zerstört sich selbst"

Leonhard Fischer, 54, polarisiert: Die einen halten ihn für einen Blender, die anderen sehen in ihm einen genialen Banker und Denker. Sicher ist auf jeden Fall: Kein Zweiter stieg in Deutschland so jung zum Bankenstar auf wie er. Mit 35 wurde er Vorstand bei der Dresdner Bank, später führte, sanierte und verkaufte er die Versicherungsgruppe Winterthur. Sein Versuch, mit dem Finanzinvestor RHJI rund um die BHF-Bank eine europäische Privatbankengruppe aufzubauen, endete 2016 mit dem Verkauf an den französischen Bankier Philippe Oddo. Jetzt plant Fischer mit Ex-"Bild"-Chef Kai Diekmann eine digitale Vermögensverwaltung und hat ein Buch über den Niedergang des Finanzsystems geschrieben. Titel: "Es waren einmal Banker".

SPIEGEL: Herr Fischer, Sie erklären in Ihrem Buch den modernen Finanzkapitalismus für gescheitert. Eine erstaunliche Aussage für einen Investmentbanker, der bis vor Kurzem in diesem System mitgewirkt hat.

Fischer: In den Neunzigern haben wir Banker uns an der Idee begeistert, globale Finanzmärkte zu schaffen, dadurch die Risiken - etwa von Immobilienkrediten oder Anleihen - breit zu streuen und sie über Computeralgorithmen zu kontrollieren. Darauf sollte eine Ära globalen Wachstums gründen. Der Fehler war, dass wir den Algorithmen zu sehr vertrauten, deshalb ist uns das Bankensystem 2008 um die Ohren geflogen. Erstaunlich ist, dass die USA dafür gesorgt haben, dass das System im Grunde nach ihren Regeln weiterläuft.

SPIEGEL: Welche Regeln meinen Sie?

Fischer: Die Globalisierung der Finanzmärkte besteht im Wesentlichen darin, dass die Amerikaner sich in ihrer eigenen Währung verschulden können und den Dollar so in die ganze Welt exportiert haben, um ihr riesiges Leistungsbilanzdefizit zu finanzieren. Ich habe als junger Banker bei J.P. Morgan selbst erlebt, wie die Investmentbanker in Scharen erst nach London flogen, dann nach Tokio und schließlich nach China, um Dollaranleihen für Schuldner aus den USA zu platzieren. Gleichzeitig investierten wir das Geld amerikanischer Fonds weltweit in Unternehmen und Immobilien. Ganz Amerika hat sich wie ein gigantischer Hedgefonds verhalten. So entstand die globale Finanzmarktmaschinerie, die in Wahrheit vor allem eine amerikanische ist.

SPIEGEL: Die Finanzkrise hat dieses System beinahe implodieren lassen. Warum dreht sich das Rad bis heute weiter?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.