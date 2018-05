Barbara Schöneberger und ihr Erfolgsrezept "Wir sind im Fernsehen, da soll gefälligst eine geil aussehende Alte auf die Bühne kommen!"

Noch zwei Stunden bis zum Auftritt. Zeit, sich in Barbara Schöneberger zu verwandeln. In die aus dem Fernsehen.

Berlin, Hotel de Rome, Zimmer 202. Schöneberger verschwindet im Bad, Haarewaschen. Wasser rauscht, sie ruft: "Der Strahl ist hart wie ein Laserschwert, damit kannst du dir einen Arm abtrennen!" Auf dem Bett liegen blonde Extensions. Schöneberger hat ihr Haar heute eigentlich so voluminös tragen wollen, wie sie es neulich bei US-Popstar Jennifer Lopez gesehen hat. Sie hat das Foto ihrem Visagisten weitergeleitet, er ist ihr Schatten; wer sie bucht, muss ihn mitbuchen. Aber vielleicht ist das hier kein passender Anlass, um sich aufzubrezeln. Der Liberty Award. Eine Auszeichnung für Journalisten, die aus Krisengebieten berichten. Günther Jauch moderiert, sie singt.

Ein Vertreter der Zigarettenfirma Reemtsma, die den Preis stiftet, hat bei der Probe unten im Saal angemahnt, Schönebergers Lieder sollten nicht zu flapsig sein. Kurios: Schöneberger buchen, aber sie nicht lustig haben wollen. Also alles etwas dezenter. Sie packt ihren Petticoat weg, zieht eine weiße Bluse und einen schwarzen Rock an. Keine Extensions. Und glatte Haare, "mein Tribut an die Menschenrechte".

Matthias, der Visagist, föhnt, bürstet, legt ihr eine Augenmaske auf, tuscht die Wimpern, sie lackiert ihre Nägel rot. Nach anderthalb Stunden steht sie am Fenster, den Kopf leicht angehoben, eine Diva im Abendlicht. Sie zieht den Rock ein Stück hoch, stimmt "Smile" von Barbra Streisand an, ihr Visagist kniet sich vor sie und rasiert ihre Beine. Es klopft. Ihr Auftritt.

