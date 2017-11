Basketball-Superstar Antetokounmpo Der Mann, der Griechenland wieder groß macht

Jeden Morgen bekommt Giannis Antetokounmpo ein bisschen Pflege. Eine kleine Frau mit Besen wirbelt dann über den eingezäunten Basketballplatz im Herzen Sepolias, einem Viertel im Norden Athens. Sie fegt den Dreck von jenem Asphalt, auf dem Griechenlands neuer Nationalheld als buntes Graffito verewigt ist. Als Kind warf er hier seine ersten Bälle.

Aus der Luft betrachtet wirkt das leuchtende Kunstwerk zwischen all den grauen Betonbauten wie ein Fleckchen Hoffnung. In den für die Griechen so schwierigen Zeiten gilt ausgerechnet ein 22-jähriger Sohn nigerianischer Einwanderer als Vorbild dafür, dass es aus ärmlichen Verhältnissen einen Weg zu Ruhm und Reichtum gibt.

Giannis Antetokounmpo misst 2,11 Meter, hat Schuhgröße 49, und die Spannweite seiner Arme beträgt 2,22 Meter. Er kann den Basketball in einer Hand halten wie durchschnittlich gewachsene Menschen eine Grapefruit, mit seinen langen Beinen braucht er nur acht Schritte von einem Spielfeldende zum anderen.

In der schillernden amerikanischen Profiliga NBA, wo Antetokounmpo seit 2013 bei den Milwaukee Bucks unter Vertrag steht, haben sie ihm den Spitznamen "The Greek Freak" gegeben, griechischer Freak. Aber das weniger wegen seiner imposanten Statur oder seines fast unaussprechlichen Namens, sondern wegen seiner revolutionären Spielweise.

