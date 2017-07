Risiko Hundekot Salat gut waschen!

Es gab Tage, da kam Hermann Weigold auf seine Felder und musste erst mal schauen, wohin er den Fuß setzen konnte. "Alle paar Meter lag ein Hundehaufen", sagt der Heidelberger Landwirt.

Vier Feldwege führen aus der Stadt durch die Anbauflächen im Stadtteil Handschuhsheim - es sind hochfrequentierte Gassistrecken. "Im Neubaugebiet hat ja fast jeder einen Hund", sagt Weigold, "und die Tiere können halt nicht unterscheiden, ob sie auf den Rasen machen oder zwischen Erdbeeren und Blumenkohl." Er baut Salat an, vor allem aber Stachel- und Heidelbeeren sowie anderes Obst. "Ich liefere an Supermärkte", sagt Weigold. "Wenn an meiner Ware Keime gefunden werden, kann ich einpacken."

Immer wieder haben Weigold und seine Kollegen vom Handschuhsheimer Feld die Spaziergänger angesprochen - ohne Erfolg. "Die sagten dann, mein Hund darf laufen, wo er will", klagt der Landwirt. Schließlich bat Weigold die Stadt um Hilfe. An jedem Zugangsweg stehen nun Tütenspender und Mülleimer. Seither, sagt Weigold, sei die Lage entspannter, die Container stets voll: "Die Leute haben es wohl kapiert."

Andernorts ist der Dauerstreit zwischen Bauern und Hundefans noch voll im Gange. Landauf, landab wettern Landwirte über rücksichtslose Halter. Baden-Württembergs Landesbauernverband hat soeben sein Merkblatt zum Thema Hundekot auf Feldern in Zehntausender-Auflage neu gedruckt; der Flyer wird in manchen Gemeinden gleich mit dem Hundesteuerbescheid verschickt.

