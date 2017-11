Ärztepfusch Wenn die sanfte Geburt plötzlich zum Drama wird

Ingrid Kluge sitzt mit Johnny in ihrer Wohnküche und füttert ihren neunjährigen Enkel mit Babybrei. Schränke und Schubladen sind abgesperrt, der Kühlschrank ist mit einem Riegel gesichert.

Johnny kann weder kauen noch richtig schlucken, er könnte ersticken an einem Stück Brot. Und doch greift er nach allem, was er erreichen kann, und steckt es sich in den Mund. "Wir müssen aufpassen, 24 Stunden, rund um die Uhr", sagt Kluge.

Es ist kein einfaches Leben mit Johnny: Seine blauen Augen blicken ins Leere, er wird niemals sprechen, lesen oder schreiben lernen und immer auf dem Stand eines Kleinkindes bleiben. "Wenn es Schicksal gewesen wäre, müssten wir uns damit abfinden", sagt Kluge, 60, und streicht ihrem Enkel übers Haar. Doch Johnnys Behinderung hat wohl nichts mit Schicksal zu tun. Sie geht auf "gravierende organisatorische Mängel und Behandlungsfehler" im Bayreuther Klinikum zurück und "wäre vermeidbar gewesen" - so steht es jedenfalls in einem Gutachten der Rechtsmedizin der Uniklinik Köln, das im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth gefertigt wurde.

Bei drei Geburten haben Gutachter dem Klinikum schwere Mängel vorgehalten: Johnny und ein anderes Kind überlebten schwerstbehindert, eines starb. Die Vorwürfe gegen den für die Geburten verantwortlichen Arzt Dr. M. wurden der Staatsanwaltschaft 2013 durch eine anonyme Anzeige bekannt. Alle Ermittlungen wurden eingestellt. "Die Fehlerhaftigkeit des Arztes stellt nicht immer auch eine Straftat dar", erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

