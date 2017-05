Befreiungsaktion aus IS-Gebiet Lauras tragische Rettung

Sie machen es genau wie abgesprochen. Am Morgen des 12. Juli 2016 schleichen Laura H. und ihr Mann Ibrahim I. gemeinsam mit den beiden Kindern in Mossul aus dem Haus. Seit Monaten sitzt die Familie in der irakischen Hochburg des "Islamischen Staates" (IS) fest.

Die Flucht ist bis ins Detail geplant, so scheint es. Um vier Uhr morgens brechen sie auf. Er fährt das Auto, sie sitzt auf dem Beifahrersitz, die Kinder auf dem Schoß. Sie haben eine weiße Fahne dabei, die sie aus dem Fenster hängen sollen, sobald sie das IS-Territorium verlassen haben. An einem Treffpunkt sollen Schleuser auf sie warten und nach Arbil ins niederländische Generalkonsulat bringen. Doch weit kommen sie nicht.

Die Reise in die Freiheit endet in einem Straßenloch, das Auto bleibt stecken - eine Straßenblockade des IS. So wird es Laura H. später ihrem Vater erzählen. Sie und ihr Mann laufen mit den Kindern zu Fuß weiter, als plötzlich Schüsse fallen und Mörsergranaten durch die Luft jagen. "Nicht schießen, ich bin einer von euch", soll ihr Mann den IS-Kämpfern zugerufen haben. Die Familie gerät in ein Feuergefecht zwischen kurdischen Peschmerga-Milizen und IS-Kämpfern. Ihr Mann sei schwer verletzt worden, er sei voller Blut gewesen, erzählt Laura H. Sie habe sich mit den Kindern in die Büsche gelegt und sei dann weitergelaufen, bis auf die kurdische Seite der Front. In Sicherheit. Wo ihr Mann sei, wisse sie nicht, sagt sie später.

Lauras Flucht aus Mossul ist eine Geschichte, in der so ziemlich alles aus dem Ruder lief. Es gab mehrere Versuche, Fehlschläge und ein nur scheinbares Happy End.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.