Ungerechtes Benotungssystem Hier Einser-Abi, dort durchgefallen

Wenn Philipp über die anstehenden Abiturprüfungen spricht, beteuert er erst einmal seine Unschuld. Nein, er werde seine Eltern nicht um Hilfe bitten, so verführerisch das auch sei. Nein, er werde keinen Nachhilfelehrer damit beauftragen, ihm bei der Prüfung zur Hand zu gehen. Philipp, 18 Jahre alt, sagt: "Das muss ich schon selbst schaffen."

Ja, wer denn sonst? Die Frage mag abwegig klingen, aber sie ist es nicht.

Denn Philipp wird sein Abitur in Hamburg ablegen, und da geht's anders zu als in weiten Teilen der Republik. Wer will, darf einen Teil der Abiturprüfung zwei Wochen lang zu Hause vorbereiten. Er muss nur die Mündliche durch eine "Präsentationsprüfung" ersetzen: eine Viertelstunde Vortrag, dann eine Viertelstunde Gespräch über diesen Vortrag, fertig.

"Referate halten ist sonst nicht so mein Ding", sagt Philipp. Am Ende hat er sich doch dafür entschieden, in Biologie. "Bei einer normalen Mündlichen können die dich kalt erwischen", meint er. "Wenn du mit der Aufgabe nichts anfangen kannst, hast du echt ein Problem." Das Thema der Präsentation erfahre er hingegen schon früher. "Dann kann ich in Ruhe alles nachschauen, was ich nicht weiß."

Seinen Nachnamen und auch seine Schule möchte der schlaksige Junge nicht nennen. Von sich und seiner Situation an einem Gymnasium im Hamburger Norden zu erzählen, das finde er "okay". Aber er möchte niemanden reinreiten. "Ich kenne einige, die sich von Nachhilfelehrern helfen lassen. Die bauen manchmal sogar die Präsentation." Verwerflich findet er das nicht. "Was spricht denn dagegen, solche Möglichkeiten zu nutzen?" Das Dumme ist nur, dass diese Möglichkeiten zwar den Schülern in Hamburg und Schleswig-Holstein offenstehen, den meisten anderen aber nicht.

