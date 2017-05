Eine Familie und ihr Fußballverein Elf Uebachs müsst ihr sein

Als Uwe Uebach an einem Freitag im April zum letzten Mal in seinem Leben den Fußballplatz auf dem Berg oberhalb seines Heimatdorfs als Spieler betritt, weiß er nicht sicher, was am ungewöhnlichsten ist: dass fast tausend Zuschauer gekommen sind, um ein Fußballspiel der Kreisliga D zu sehen. Dass das Radio live berichtet. Dass sie an der Hand von Kindern auf den Platz laufen wie Profis. Oder vielleicht doch die Tatsache, dass auf allen Trikots seiner Mitspieler derselbe Nachname steht wie auf dem seinen: Uebach. Ganz vorn, als Erster, der Autoverkäufer Markus Uebach, der früher einmal der Nachbar von Uwe Uebach war. Weiter hinten Uwe Uebachs erster Sohn und auch der zweite. Niklas Uebach, der Torwart. Torsten Uebach, der Libero. Thomas Uebach, der Stürmer. Julian, Jonas, Alexander, Eik, Tobias: alle Uebachs, elf Spieler. Am Rand Uwes Bruder Steffen Uebach in nigelnagelneuen Fußballschuhen. Vier Uebachs auf der Ersatzbank, die Spielerbetreuer heißen natürlich auch Uebach, macht alles in allem 19 Uebachs.

Auf den ersten Blick könnte man das für eine große Albernheit halten, für einen bedeutungslosen Spaß. Aber wer das tut, hält wahrscheinlich auch Fußball für irgendein bedeutungsloses Spiel mit Bällen und Madrid für irgendeine Stadt in Italien. Es geht nämlich, im Gegenteil, um alles, was Uwe Uebach etwas bedeutet. Das merkt man, wenn man ihn ein paar Wochen nach dem Spiel trifft und er noch einmal von dem großen Tag erzählt. Aber davon später mehr. Jetzt erst einmal live zurück nach Niederndorf. Zurück zu den fast tausend Zuschauern und zurück zu dem Moment der Geschichte, an dem der Schiedsrichter die Trillerpfeife in Richtung Mund bewegt.

