Jenifer, 30, starb in Berliner Technoklub Tod im Berghain

Jenifer und Carlo waren in Lima, als sie das erste Mal vom Berghain hörten. Daniel erzählte davon, der Deutsche, den sie dort kennenlernten. Das ist jetzt fast ein Jahr her. Peru war die zweite Station auf ihrer Weltreise. Jenifer hatte eine Auszeit gewollt. Sie war Anwältin einer großen Kanzlei in Los Angeles, spezialisiert auf Prozessrecht. Sie verdiente Hunderttausende Dollar im Jahr, mochte die Arbeit in der Großkanzlei aber nicht. Es war wie Fließbandarbeit. Sie sprang aus dem System. Erst mal für ein Jahr.

Carlo arbeitete tagsüber ein bisschen für das Start-up, das er mit seinem Bruder in Los Angeles betrieb, Jenifer schrieb an einem Roman, der im Finanzmilieu spielte. Sie zeigte Carlo nicht, was sie schrieb. Es war ihm egal, ob das Buch jemals veröffentlicht werden würde oder nicht. Er wollte nur, dass Jenifer glücklich ist.

Der Plan der Eheleute war: Luft holen, ein Jahr lang, bevor sie eine Familie gründen würden. Sie waren seit vier Jahren verheiratet. Sie hatten eine gemeinsame Wohnung. Sie wollten ihr Leben, wie es in Amerika heißt, auf die nächste Stufe heben. Die Entfernung und die Zeit sollten klären, wie es weitergehen könnte. Kinder, vielleicht ein Haus am Strand. Jenifer war 29 Jahre alt, Carlo 36.

Die Europa-Etappe sollte in Südfrankreich beginnen. Zwei Wochen Nizza, Cannes, Marseille, von dort wollten sie nach Kroatien oder Griechenland, dann nach Ibiza, für drei Nächte. Dann zurück nach Südamerika. Kolumbien diesmal. Das war der Plan. Daniel, der Deutsche aus Lima, sagte: Wenn ihr schon in Europa seid, dann müsst ihr auch nach Berlin. Auf einer Weltreise muss man das Berghain gesehen haben, den berühmtesten Klub der Welt.

