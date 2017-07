Als Polizist in Berlin Kaputtgespart und ausgelaugt

Scheiß drauf. Jeden Tag. Alle Tage. 2401 Tage. Scheiß drauf. Das Landeskriminalamt, im Juli 2017. Den Zustand der Berliner Polizei erkennt man an einem vergilbten Zettel, links neben dem Haupteingang. Im Dezember 2008 hat einer den Zettel innen an die Scheibe geklebt, mit drei Tesastreifen. Ein Fahndungsaufruf der Polizei Karlsruhe, der Rand war alarmrot. Gesucht: ein Mann und eine Frau, die 18 Banken überfallen haben.

"Wer kennt die Personen?" Dann kam der erste Frühling und der erste Sommer. Der zweite, der dritte. Der rote Rand verblasste zu Hellrot, zu Rosa; der vierte Sommer, der fünfte: Fahlrosa; der sechste, der siebte, der achte. Nun war das Rot fast unsichtbar. Und jeden Tag die Frage: Wird einer in der Berliner Polizei die Kraft aufbringen, drei Tesastreifen zu lösen? Irgendeiner von den 2000, 3000 LKA-Beamten, die morgens, mittags, abends durch diese Tür gehen? Und wenn man schon so fragt: Putzt hier eigentlich keiner mehr die Scheiben? Aber auch an diesem Tag im Juli 2017 gehen alle an dem Zettel vorbei. Dort, wo die Kripo den Berlinern ihre Visitenkarte abgibt, am Haupteingang. Und 2401Tage nachdem der Fall spektakulär aufgeklärt wurde. Am 10. Dezember 2010 hat die Polizei den Mann erschossen, nach einem Überfall, die Frau jagte sich eine Kugel in den Kopf. Das Ende der "Gentlemen"-Räuber. Stand in jeder Zeitung. Nur beim Landeskriminalamt Berlin hängen sie noch zur Fahndung aus. Wen interessiert's? Den LKA-Chef? Den Polizeipräsidenten? Ach, scheiß doch drauf.

Die innere innere Sicherheit. Sie ist so etwas wie die Atemluft der Demokratie. Lebenswichtig, aber nicht der Rede wert, solange genug da ist. Man sieht sie nicht, denkt nicht daran, man schreit und schnappt erst danach, wenn sie plötzlich knapp wird. Wenn man in seine Jacke greift und sofort weiß, den Taschendieb, der das Handy herausgefischt hat, wird die Polizei nie fassen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.