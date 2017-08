Sicherheit So rüsten sich Städte gegen den Terror

Im Flur vor dem Amtszimmer des Berliner Innensenators Andreas Geisel (SPD) ist die Zeit stehen geblieben. In Glasvitrinen erfahren die Besucher, was die Aufgaben des Senators sind und wie er sich um die Sicherheit der Berliner kümmert. In angegilbten Broschüren können sie lernen, was in einem Katastrophenfall zu tun ist: wie man sich einen Lebensmittelvorrat anschafft und warum jeder ein Radio mit Kurbelbetrieb zu Hause haben sollte.

Der "Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen" im neonorangefarbenen Umschlag beschreibt das Szenario einer Naturkatastrophe: "Wissen Sie, wie abhängig Sie von Strom, Gas, Öl oder Fernwärme sind? Was passiert, wenn alles ausfällt?"

Was passiert, wenn alles ausfällt? Diese Frage haben Experten in Geisels Verwaltung nun noch einmal neu beantwortet. Dabei hatten sie kein Erdbeben, kein Unwetter mit dramatischen Blitzeinschlägen vor Augen - sondern eine Terrorwelle mit vielen Bombenanschlägen oder eine Cyberattacke, die alle wichtigen Systeme in der Hauptstadt lahmlegt. Unter den bald vier Millionen Berlinern, so lautete das Ergebnis der Experten, würde innerhalb einer Woche herrschen, was in Deutschland als ausgemerzt galt: Hunger.

Geisel benutzt das Wort nur ungern, es ist ihm sichtlich unangenehm. Er will Alarmismus und Panikmache vermeiden. Andererseits ist er verantwortlich für die Sicherheit in Berlin. Und die Terroranschläge in Europa der jüngsten Zeit, zuletzt in London mit sieben Toten und mehr als 50 Verletzten, haben gezeigt: Terroristen bevorzugen große Städte für ihre Angriffe.

